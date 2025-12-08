Evasione da film dal carcere di Opera taglia le sbarre e usa le lenzuola
Una evasione da film dal carcere di Opera, a Milano. L’autore è il 41enne Toma Taulant, in passato già protagonista di tre tentativi (riusciti) di scappare dalle case circondariali. Questa volta ha utilizzato il più classico degli schemi: detenuto nel settore di massima sicurezza, nel corso della notte tra sabato e domenica, il cittadino albanese è riuscito a darsi alla fuga dopo avere segato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche questi approfondimenti
Evasione da film dal cercere milanese di #Opera, un 41enne sega le sbarre della finestra e si cala con le lenzuola. E' la quarta volta che riesce a fuggire da un istituto penitenziario Vai su X
Ep.727 - Evasione da film a Milano, scappa calandosi con le lenzuola - Russia: “La strategia Usa sull’Europa in linea con la nostra visione" - facebook.com Vai su Facebook
Evasione da film dal carcere di Opera, taglia le sbarre e usa le lenzuola - L’autore è il 41enne Toma Taulant, in passato già protagonista di tre tentativi (riusciti) di scappare dalle case circondariali. Riporta gazzettadelsud.it