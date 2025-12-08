Evasione da film dal carcere di Opera taglia le sbarre e usa le lenzuola

Una evasione da film dal carcere di Opera, a Milano. L’autore è il 41enne Toma Taulant, in passato già protagonista di tre tentativi (riusciti) di scappare dalle case circondariali. Questa volta ha utilizzato il più classico degli schemi: detenuto nel settore di massima sicurezza, nel corso della notte tra sabato e domenica, il cittadino albanese è riuscito a darsi alla fuga dopo avere segato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

