Europa-Usa Costa | Inaccettabili minacce di interferenza degli Stati Uniti

Webmagazine24.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Trump si distanzia e attacca, l'Europa reagisce alla svolta americana. Le "minacce di interferenza" nella vita politica europea contenute nella strategia di sicurezza nazionale Usa sono "inaccettabili", il monito lanciato dal presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, parlando oggi all'Istituto Jacques Delors a Parigi. "Gli Stati Uniti – ricorda – non credono più nel . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

europa usa costa inaccettabiliEuropa, Costa: "Inaccettabili minacce di interferenza degli USA" - Le "minacce di interferenza" nella vita politica europea contenute nella strategia di sicurezza nazionale Usa sono ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Europa Usa Costa Inaccettabili