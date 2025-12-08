+Europa | Emma Bonino dimessa dall' ospedale è a casa
Prosegue il recupero di Emma Bonino, dimessa dall' ospedale San Filippo Neri di Roma dove era ricoverata dallo scorso lunedì. "Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili", si legge in un post pubblicato sui social di +Europa, che aggiunge: "Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione, della sua forza e della sua determinazione. Proprio oggi, mentre l'Europa affronta un attacco senza precedenti, vogliamo riproporre le sue parole in un'intervista del 2019: parole che suonano più attuali che mai: 'L'Europa che non ci piace è tutta l'Europa che manca e che dobbiamo fare'. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Fonti di +Europa fanno sapere che, a seguito di un deciso miglioramento delle condizioni di salute, Emma Bonino è uscita dalla subintensiva dell’ospedale San Filippo Neri dove era ricoverata da lunedì. #cronaca - facebook.com Vai su Facebook
