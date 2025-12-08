Eurogol in rovesciata di D’Errico Il Matelica vince con la Sangiustese
SANGIUSTESE 0: Ginestra, Montella, Bucari, Sanchez, Tomas Caleir, Lapi, Mengani E. (22’ st Antonioni), Pedrini (22’ Sfasciabasti), Bonvin, D’Errico, Bianchi (15’ Mengani N.). All. Ciattaglia. SANGIUSTESE VP: Rossi, Cresci (17’ st Ausili), Pasqualini, Innamorati (1’ st Cichella), Wahi, Iommi, Perpepaj, Ruggeri (30’ st Strupsceki), Grassi (17’ st Lattanzi), Raparo, Massi (1’ st Di Gimminiani). All. Sansovini. Arbitro: Caporaletti di Macerata. Rete: 16’ D’Errico. Note: spettatori 200 circa, angoli 3-5; ammoniti Lapi, Bonvin, D’Errico; 20’ st espulso Sfasciabasti. Edoardo Mengani trova il fondo sulla destra, mette al centro un delizioso cross per D’Errico, il quale ferma la palla con il petto e poi con una spettacolare rovesciata supera imparabilmente il portiere Rossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
#napolifood Lele Adani reagisce così in diretta all’eurogol in rovesciata di Scott McTominay ? #McTominay #Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Eurogol fantastico di McTominay: in rovesciata sblocca Scozia-Danimarca - Il centrocampista del Napoli ha siglato un eurogol pazzesco nella sfida tra Scozia e Danimarca, valida per l'ultima giornata del gruppo C delle qualificazioni al ... Si legge su ilmattino.it