Ethan hawke ricorda robin williams e le sue battaglie in dead poets society
ricordo di robin williams e il suo ruolo in dead poets society. Il coinvolgente racconto sulla vita e le sfide di robin williams, protagonista di uno dei film più amati degli anni ’80 e ’90, evidenzia sia il suo talento straordinario sia le difficoltà personali che ha affrontato nel corso della sua carriera. L’intervista recente a ethan hawke, suo collega nel film Dead Poets Society, rivela aspetti poco noti della vita dell’attore, sottolineando l’importanza di ricordare l’immenso impatto che ha avuto nel cinema e nella cultura. rosso di robin williams: il suo contributo in dead poets society. Dead Poets Society, uscito nel 1989 e diretto da peter weir, rappresenta uno dei capolavori più celebri di robin williams. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
