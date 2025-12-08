Una sfida, quella di questa sera alla Unieuro Arena di Forlì (ore 20.45 diretta su RaiSport) che rappresenta un bel banco di prova per l’ Estra Pistoia. Da un punto di vista tecnico e tattico non dobbiamo attenderci grandi cambiamenti, ma questo non significa che la squadra debba dimostrare un cambio di rotto anche dal punto di vista del gioco. Anzi, proprio da questo punto di vista sarà interessante capire quale sarà l’impatto che Pino Sacripanti, all’esordio da timoniere biancorosso, è riuscito a dare in una settimana di allenamenti. Il vero impatto sarà a livello mentale e caratteriale, che alla fine è stato il tallone d’Achille di Pistoia in più occasioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Estra, sfrutta l'occasione. Forlì è ferita dalla crisi