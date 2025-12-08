Estorsione a Son con una falsa ecografia | condannati a 4 anni di carcere

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 20 anni, con la complicità dell'ex fidanzato, aveva minacciato l'ex stella del Tottenham di rivelare di essere incinta di lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

