Esposti del Pd in Sicilia sulla selezione dei soccorritori del 118

Dayitalianews.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Denunce in nove procure dell’isola. Il Partito Democratico siciliano ha presentato un esposto alle Procure della Repubblica dei nove capoluoghi di provincia per fare luce sulla procedura di selezione degli autisti soccorritori del servizio 118. Al centro dell’attenzione c’è un bando da circa 15 milioni di euro, che prevedeva ricavi per 759.530 euro a favore della società aggiudicataria incaricata della selezione. Il ribasso record della società Temporary. A destare forti perplessità è stato soprattutto il ribasso del 99,57% presentato dalla società Temporary, che di fatto ha rinunciato a oltre 750 mila euro di margine economico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

esposti del pd in sicilia sulla selezione dei soccorritori del 118

© Dayitalianews.com - Esposti del Pd in Sicilia sulla selezione dei soccorritori del 118

Scopri altri approfondimenti

esposti pd sicilia selezionePd, esposti a Procure in Sicilia su selezione soccorritori 118 - Il Pd della Sicilia ha depositato un esposto nelle procure della Repubblica dei 9 capoluoghi di provincia dell'isola sulla selezione degli autisti soccorritori del 118, un bando da circa 15 milioni di ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Esposti Pd Sicilia Selezione