esposti del pd in sicilia sulla selezione dei soccorritori del 118

Denunce in nove procure dell'isola. Il Partito Democratico siciliano ha presentato un esposto alle Procure della Repubblica dei nove capoluoghi di provincia per fare luce sulla procedura di selezione degli autisti soccorritori del servizio 118. Al centro dell'attenzione c'è un bando da circa 15 milioni di euro, che prevedeva ricavi per 759.530 euro a favore della società aggiudicataria incaricata della selezione. Il ribasso record della società Temporary. A destare forti perplessità è stato soprattutto il ribasso del 99,57% presentato dalla società Temporary, che di fatto ha rinunciato a oltre 750 mila euro di margine economico.

