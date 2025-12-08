ABBONATI A DAYITALIANEWS Sottotitolo. Una violenta deflagrazione nella notte provoca un incendio e la morte del proprietario. Verifiche in corso su struttura e cause dell’accaduto. La tragedia durante la notte. Un uomo di 71 anni ha perso la vita a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze, in seguito a una forte esplosione avvenuta intorno alle 4.30 del mattino nella sua abitazione. La deflagrazione ha immediatamente provocato un incendio nel suo appartamento, situato al primo piano di uno stabile residenziale. Il boato è stato avvertito chiaramente dai residenti della zona, che hanno allertato i soccorsi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Esplosione in un’abitazione a Barberino di Mugello: muore un uomo di 71 anni