Esplosione in abitazione | c' è un morto
Un'esplosione, sentita da tantissimi abitanti, e poi un incendio. È successo prima dell'alba, intorno alle 4 di questa notte, a Barberino del Mugello, in via Garibaldi.Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed i carabinieri del locale comando. L'esplosione avrebbe. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
