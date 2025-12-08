Esplosione in abitazione | c' è un morto

Un'esplosione, sentita da tantissimi abitanti, e poi un incendio. È successo prima dell'alba, intorno alle 4 di questa notte, a Barberino del Mugello, in via Garibaldi.Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed i carabinieri del locale comando. L'esplosione avrebbe. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it