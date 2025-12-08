Esplosione a Torviscosa un ustionato in ospedale

Intorno alle 19:20 di oggi, sette dicembre, una forte esplosione ha squassato un complesso residenziale di Torviscosa. Un abitante dell'appartamento in cui c'è stato lo scoppio è rimasto ustionato a viso e arti ed è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni. 🔗 Leggi su Udinetoday.it