Esplode la mania per i manga I tatuatori | Così abbiamo trasformato la nostra passione in un lavoro

Riminitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rimini l’universo di manga e anime sembra letteralmente esploso. Dopo l’apertura del bar ‘incantato’ in zona Cantinette, questa volta è uno studio di tatuaggi situato in viale Tripoli ad abbracciare senza riserve il proprio spirito giapponese. Giulia Rebeggiani (in arte Mao) e il compagno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

In Brianza il quadro con la Venere che tutti vogliono vedere: esplode la Tiziano mania

Cerca Video su questo argomento: Esplode Mania Manga Tatuatori