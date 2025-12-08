Esercitazioni anti-missile Cina-Russia

0.25 Cina e Russia hanno tenuto il loro terzo ciclo di esercitazioni antimissile congiunte sul territorio russo.Lo rifesce il ministero della Difesa cinese. Colloqui sulla difesa missilistica e sulla stabilità strategica a novembre. Prima hanno svolto esercitazioni di artiglieria e antisommergibile nel Mar del Giappone ad agosto. Russia e Cina hanno firmato un partenariato "senza limiti" prima dell'invasione russa delUcraina nel 2022. I due hanno espresso preoccupazione su piani di Trump di costruire scudo missilistico Golden Dome. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

