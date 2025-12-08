Errori gravi nelle cure intensive all'ospedale San Raffaele di Milano | si dimette il Ceo Francesco Galli

A seguito di gravi errori nelle cure intensive all'ospedale San Raffaele di Milano, il Ceo Francesco Galli ha deciso di rassegnare le dimissioni. L'episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione sulla qualità delle prestazioni nel reparto di Medicina ad alta intensità.

Dopo una serie di errori registrati nei giorni scorsi nel reparto di Medicina ad alta intensità e di cure intensive dell'ospedale San Raffaele di Milano, il Ceo Francesco Galli si è dimesso. Al suo posto Marco Centenari, già amministratore unico del Gruppo San Donato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

