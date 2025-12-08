Errore fatale in sala operatoria | 67enne perde la vita maxi-condanna di oltre un milione per la clinica

Un grave errore in sala operatoria ha causato la morte di un uomo di 67 anni, portando a una maxi-condanna di oltre un milione di euro per la clinica coinvolta. La vicenda evidenzia le conseguenze di una scelta medica ingiustificata e di un'infezione contratta durante l'intervento, ritenuta evitabile dal giudice.

Una scelta medica rivelatasi ingiustificata, un'infezione contratta in sala operatoria e una morte che, secondo il giudice, si sarebbe potuta evitare. È questo il quadro ricostruito dal Tribunale civile di Firenze nella sentenza che ha condannato una clinica privata a risarcire con oltre un milione e quarantamila euro i familiari di una donna di 67 anni deceduta dopo un intervento al cuore giudicato non necessario. La vicenda. I fatti risalgono al 2017. La donna, che presentava una dilatazione dell'aorta considerata modesta e comunque al di sotto dei parametri che richiedono un intervento chirurgico, si era rivolta alla struttura sanitaria per alcuni disturbi che la preoccupavano.