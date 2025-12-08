Era difficile da accettare | Balotelli e il retroscena sulla finale Champions del 2010

Mario Balotelli rivela un retroscena sulla finale di Champions del 2010, un episodio difficile da accettare. Tra il suo passato all’Inter e il ritorno in campo con il Carpenedolo, il calciatore svela dettagli sulla decisione di Mourinho e la sua attuale situazione, mentre si prepara per una possibile ultima avventura nel calcio.

Il classe ’90 tra ritorno in campo e il suo passato all’Inter: “Mourinho cambiò idea pochi giorni prima” Che fine ha fatto Mario Balotelli? Stando alle ultime notizie, il classe ’90 si sta allenando con il Carpenendolo in attesa di una nuova – forse ultima – avventura. Il Carpenendolo milita nel girone C del campionato Eccellenza lombarda, attualmente è settimo in classifica ed è allenato dall’ex centrocampista di Brescia e Vicenza, il marocchino Jadid. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Balotelli prova a restare, o forse meglio dire rimettersi in forma dopo l’infelice esperienza al Genoa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it