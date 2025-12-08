Era come se dormisse | il retroscena inquietante su San Carlo Acutis svelato dalla figlia di Scorsese

Francesca Scorsese, figlia del regista Martin Scorsese, ha condiviso con Variety la sua esperienza alla regia di un episodio della serie Martin Scorsese Presents: The Saints, dedicato a San Carlo Acutis, il giovane italiano noto per la sua profonda fede cattolica e per la diffusione della religione tramite internet. La giovane regista ha affrontato momenti delicati durante le riprese, tra scelte artistiche complesse e riflessioni personali sulla fede. San Carlo Acutis, morto a soli 15 anni per leucemia nel 2006, è considerato il primo santo millennial, canonizzato da Papa Leone XIV lo scorso settembre. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

