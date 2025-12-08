Ep727 – Evasione da film a Milano scappa calandosi con le lenzuola – Russia | La strategia Usa sull’Europa in linea con la nostra visione

Lapresse.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Evasione da film a Milano, 41enne scappa calandosi con delle lenzuola. Il 41enne Taulant Toma, albanese, è alla sua quarta fuga. Ricerche in corso. Il Cremlino: “La strategia degli Usa sullEuropa è in linea con la visione di Mosca”. Peskov: “Il documento Washington può garantire un lavoro costruttivo sulla crisi in Ucraina”. Lando Norris campione del mondo di F1,  inutile la vittoria di Max Verstappen al Gp di Abu Dhabi. Al britannico della McLaren è bastato il terzo posto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ep727 8211 evasione da film a milano scappa calandosi con le lenzuola 8211 russia la strategia usa sull8217europa in linea con la nostra visione

© Lapresse.it - Ep.727 – Evasione da film a Milano, scappa calandosi con le lenzuola – Russia: “La strategia Usa sull’Europa in linea con la nostra visione”

Cerca Video su questo argomento: Ep727 8211 Evasione Film