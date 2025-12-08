Entella-Spezia 0-1 | l' incornata di Artistico più forte anche del vento

L'anticipo della 18ª giornata di Serie B vede lo Spezia battere l’Entella 1-0 grazie a un’incredibile incornata di Artistico, che si conferma protagonista assoluto dei derby liguri. Nonostante il campo sintetico e il vento, l’attaccante si rende decisivo, portando i suoi alla vittoria e consolidando la sua importanza nel campionato.

Chiavari, 8 dicembre 2025 – Il campo in sintetico, il vento e poi. ci pensa Artistico. Ancora una volta lui, sempre di testa, per due volte di fila decide i derby liguri, mandando k.o., dopo la Sampdoria, pure la Virtus Entella. Lo Spezia conquista il secondo successo consecutivo ed è un bene per non rimanere attardati in classifica: 14 punti, con dietro Sampdoria e Pescara, agganciando Sudtirol e Mantova, con Bari e Entella a +1 e Carrarese a +2. Donadoni punta su Bandinelli lasciandogli le chiavi del centrocampo, poi conferma la decisioni dell'ultimo positivo match. Inizio subito in salita per gli aquilotti con l'uscita incerta di Mascardi e l'intervento a vuoto di Mateju, comunque il portiere riesce comunque a intercettare il cross diretto a Debenedetti.