Enrico Buonanno Libritalia celebra 18 anni di matrimonio | Abbiamo creato un mondo nostro imperfetto e bellissimo

Laprimapagina.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’editore Enrico Buonanno, fondatore di Libritalia, ha condiviso sui social un messaggio carico di emozione per celebrare i 18 anni di matrimonio con la moglie Simona, definendo il traguardo come “il giorno in cui il nostro matrimonio diventa maggiorenne”. Nel suo racconto affettuoso e ironico, Buonanno descrive una famiglia unita e vivace: i figli Bianca e Davide, il gatto Matisse, convinto di essere “il capo supremo della casa”, e Pino, il pesce che osserva tutto in silenzio come “il filosofo della famiglia”. “Tra momenti epici, giornate storte, risate e il solito ‘cosa cuciniamo?’ – scrive – abbiamo creato un mondo tutto nostro: imperfetto, rumoroso e bellissimo”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

