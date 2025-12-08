Ennio Zampa in Spietant Nadâl al Mulino Braida di Flambro

“Negli anni ‘60 erano stati gli autori di uno dei rarissimi 45 giri usciti in quei tempi in regione, esaurito in brevissimo tempo e ora introvabile, e con le loro canzoni – un rock moderato – avevano girato i locali da ballo di tutto il Friuli Venezia Giulia, regalando indimenticabili emozioni ai. 🔗 Leggi su Udinetoday.it