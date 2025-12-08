Ennesimo riconoscimento per Patrizia Fazzi poetessa e saggista aretina
Arezzo, 8 dicembre 2025 – , al cui libro di poesie Modalità pausa ( Milano, Prometheus, 2025) è stata assegnata la segnalazione d’onore nell’ambito del XLII Premio “Firenze”. La cerimonia di Premiazione si è svolta sabato 6 dicembre nel prestigioso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio alla presenza di autorità istituzionali ed esponenti del mondo culturale. Questa la motivazione: “Il tema della solitudine e della difficoltà del vivere sono al centro della nuova raccolta di Patrizia Fazzi. Il suo stile è raffinato ed il lessico eccellente sia in poesia che in saggistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Che orgoglio! La mia cara mamma ha conquistato l'ennesimo riconoscimento per i suoi splendidi testi poetici! ?Oggi ha ritirato a Roma il per la sezione Poesia Edita al prestigioso Premio Nazionale " - facebook.com Vai su Facebook
