Enel 50 operai a rischio licenziamento | Governo assente su decarbonizzazione

Brindisireport.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Sono numerosi gli operai che rischiano di perdere il lavoro a fine anno. Una nube nera che minaccia decine di famiglie, prive di qualsiasi certezza sul futuro occupazionale. A loro difesa, il sindacato Cobas ha proclamato lo stato di agitazione per l'intera zona industriale di Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

