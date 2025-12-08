Enel 50 operai a rischio licenziamento | Governo assente su decarbonizzazione
BRINDISI - Sono numerosi gli operai che rischiano di perdere il lavoro a fine anno. Una nube nera che minaccia decine di famiglie, prive di qualsiasi certezza sul futuro occupazionale. A loro difesa, il sindacato Cobas ha proclamato lo stato di agitazione per l'intera zona industriale di Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Centrale Enel: incontro in Confindustria, ancora nubi sul futuro dei lavoratori indotto - Il Cobas si rivolge alla task force regionale e al prefetto Carnevale: 50 operai Sir saranno licenziati il 31 dicembre prossimo. Secondo brindisireport.it