Encomio a Ivo Po da oltre 50 anni volontario del Giliberti

“Grazie Ivo. Questa città ti deve tanto”. Nella sala consiliare del Municipio, affollata di volontari e amici e in un’atmosfera di grande gioia e commozione, venerdì 5 dicembre il sindaco di Carpi Riccardo Righi e l’assessora alle Politiche sociali Tamara Calzolari, hanno consegnato a Ivo Po, 86. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

