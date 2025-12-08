Emma Bonino la notizia dall’ospedale è appena arrivata | cosa succede
Emma Bonino, storica leader dei Radicali e figura di spicco della politica italiana, è stata dimessa dall’ ospedale San Filippo Neri di Roma, dove era ricoverata dallo scorso lunedì. A dare l’annuncio è stato un post sui social di +Europa, che ha espresso sollievo per il ritorno a casa della politica settantasettenne, sottolineando la stabilità delle sue condizioni e ribadendo il valore della sua visione e determinazione per il Paese. La notizia giunge dopo giorni di apprensione in cui Bonino, già ricoverata in codice rosso all’ospedale Santo Spirito per un malore e successivamente trasferita alla Stroke Unit del San Filippo Neri, è stata monitorata dai medici con ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
