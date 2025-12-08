Emma Bonino esce dall' ospedale | Condizioni stabili

La storica esponente dei radicali era stata ricoverata la scorsa domenica. Oggi è stata dimessa dall'ospedale San Filippo Neri di Roma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

emma bonino esce dallEmma Bonino esce dall'ospedale: «Condizioni stabili» - «Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili». Lo riporta vanityfair.it

