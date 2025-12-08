Emma Bonino è tornata a casa l’annuncio da +Europa | come sta la leader radicale dopo una settimana in ospedale
È tornata a casa Emma Bonino, ricoverata da una settimana all’ospedale San Filippo Neri di Roma. È da +Europa che arriva la conferma, in cui si spiega che «le sue condizioni stabili». L’annuncio del ritorno a casa di Emma Bonino. «Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione – scrivono nel post di +Europa – della sua forza e della sua determinazione. Proprio oggi, mentre l’Europa affronta un attacco senza precedenti, vogliamo riproporre le sue parole in un’intervista del 2019: parole che suonano più attuali che mai: “L’Europa che non ci piace è tutta l’Europa che manca e che dobbiamo fare”». 🔗 Leggi su Open.online
