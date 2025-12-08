Emma Bonino è stata dimessa dall' ospedale Le sue condizioni sono stabili

Emma Bonino è stata dimessa dall'ospedale San Filippo Neri dove era stata ricoverata la scorsa settimana. L'annuncio, sui canali social, è stato dato da +Europa: “Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili".Emma Bonino dimessa. 🔗 Leggi su Romatoday.it