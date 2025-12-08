Emma Bonino è stata dimessa dall' ospedale Le sue condizioni sono stabili
Emma Bonino è stata dimessa dall'ospedale San Filippo Neri dove era stata ricoverata la scorsa settimana. L'annuncio, sui canali social, è stato dato da +Europa: “Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili".Emma Bonino dimessa. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Emma Bonino è stata dimessa dal San Filippo Neri di Roma. +Europa: "L'Italia ha ancora bisogno della sua visione e determinazione" - facebook.com Vai su Facebook
Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva Vai su X
Emma Bonino dimessa dall’ospedale: “Condizioni stabili” - Emma Bonino è stata dimessa dall'ospedale San Filippo Neri di Roma dove era ricoverata dallo scorso lunedì. Lo riporta repubblica.it