Emma Bonino è stata dimessa dall' ospedale Condizioni stabili

Emma Bonino è stata dimessa dall'ospedale San Filippo Neri di Roma dove era ricoverata dallo scorso lunedì. La 77enne, in seguito al malore del 30 novembre, aveva trascorso la prima notte di ricovero al Santo Spirito per poi essere trasferita il giorno dopo nella Stroke Unit del San Filippo Neri. "Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili", si legge in un post pubblicato sui social di +Europa, che aggiunge: "Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione, della sua forza e della sua determinazione. Proprio oggi, mentre l'Europa affronta un attacco senza precedenti, vogliamo riproporre le sue parole in un'intervista del 2019: parole che suonano più attuali che mai: ' L'Europa che non ci piace è tutta l'Europa che manca e che dobbiamo fare '". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it