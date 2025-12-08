Emma Bonino è stata dimessa dall' ospedale | come sta la ex leader di +Europa

Today.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emma Bonino è stata dimessa dall'ospedale San Filippo Neri di Roma, dove era ricoverata dallo scorso lunedì, ed è tornata a casa. “Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili”, si legge in un post pubblicato sui social di +Europa, che. 🔗 Leggi su Today.it

