Emma Bonino è stata dimessa dall' ospedale | come sta la ex leader di +Europa
Emma Bonino è stata dimessa dall'ospedale San Filippo Neri di Roma, dove era ricoverata dallo scorso lunedì, ed è tornata a casa. “Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili”, si legge in un post pubblicato sui social di +Europa, che. 🔗 Leggi su Today.it
Emma Bonino dimessa dall'ospedale: "Condizioni stabili"