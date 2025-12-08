Emma Bonino dimessa dall' ospedale
AGI - "Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili". Lo si legge in un post pubblicato sui social di +Europa. "Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione, della sua forza e della sua determinazione. Proprio oggi, mentre l'Europa affronta un attacco senza precedenti, vogliamo riproporre le sue parole in un'intervista del 2019: parole che suonano piu' attuali che mai: 'L'Europa che non ci piace è tutta l'Europa che manca e che dobbiamo fare'", conclude +Europa. . 🔗 Leggi su Agi.it
