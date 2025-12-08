Emma bonino dimessa dall' ospedale | ecco come sta

Dopo una settimana di ricovero, Emma Bonino è stata dimessa dall'ospedale San Filippo Neri di Roma e torna a casa. La leader di +Europa, che aveva suscitato preoccupazione, si trova ora in condizioni stabili e rassicuranti. L'attenzione si concentra sul suo recupero e sulle prossime tappe del suo impegno politico.

Dopo una settimana di ansia e di attesa, Emma Bonino è finalmente rientrata nella sua abitazione. La leader di +Europa è stata dimessa dall’ospedale San Filippo Neri di Roma, dove era ricoverata da lunedì scorso. A darne notizia è stato lo stesso partito, che sui social ha condiviso un messaggio: " Siamo felici di annunciare che Emma è tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili ". Nel post, +Europa ha voluto anche ricordare il valore della sua voce in un momento particolarmente complesso per il continente europeo. " Il nostro Paese ha ancora bisogno della sua visione, della sua forza e della sua determinazione ", si legge nel messaggio, accompagnato da un passaggio di un’intervista del 2019 in cui Bonino sottolineava: " L’Europa che non ci piace è tutta l’Europa che manca e che dobbiamo costruire ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Emma bonino dimessa dall'ospedale: ecco come sta

Altri contenuti sullo stesso argomento

Emma Bonino è stata dimessa dal San Filippo Neri di Roma. +Europa: "L'Italia ha ancora bisogno della sua visione e determinazione" - facebook.com Vai su Facebook

Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva Vai su X

Emma Bonino dimessa dall’ospedale, è tornata a casa: “Il nostro Paese ha ancora bisogno di lei” - Emma Bonino è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa dopo circa una settimana di ricovero al San Filippo Neri di Roma per un’insufficienza respiratoria. Lo riporta fanpage.it