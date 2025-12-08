Emma Bonino dimessa dall’ospedale | è tornata a casa condizioni stabili

Emma Bonino, ex leader di +Europa e figura di spicco dei Radicali, è stata dimessa dall’ospedale San Filippo Neri di Roma, dove era ricoverata dal 30 novembre a causa di un malore. Le sue condizioni sono attualmente stabili e la politica è tornata a casa.

