Emma Bonino dimessa dall’ospedale è a casa in condizioni stabili
(Adnkronos) – Emma Bonino è stata dimessa dall’ospedale San Filippo Neri di Roma dove era ricoverata dallo scorso lunedì. “Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili”. Lo si legge in un post pubblicato sui social di +Europa, che aggiunge: “Il nostro Paese ha ancora . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
