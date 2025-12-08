(Adnkronos) – Emma Bonino è stata dimessa dall’ospedale San Filippo Neri di Roma dove era ricoverata dallo scorso lunedì. “Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili”. Lo si legge in un post pubblicato sui social di +Europa, che aggiunge: “Il nostro Paese ha ancora . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Emma Bonino dimessa dall’ospedale, è a casa in “condizioni stabili”