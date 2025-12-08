Emma Bonino dimessa dall’ospedale è a casa in condizioni stabili

Ildifforme.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Emma Bonino è stata dimessa dallospedale San Filippo Neri di Roma dove era ricoverata dallo scorso lunedì. “Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili”. Lo si legge in un post pubblicato sui social di +Europa, che aggiunge: “Il nostro Paese ha ancora . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

emma bonino dimessa dall8217ospedale 232 a casa in condizioni stabili

© Ildifforme.it - Emma Bonino dimessa dall’ospedale, è a casa in “condizioni stabili”

Argomenti simili trattati di recente

emma bonino dimessa dall8217ospedaleEmma Bonino (+Europa) è stata dimessa dall'ospedale San Filippo Neri di Roma. "Condizioni stabili" - Emma Bonino è stata dimessa dall'ospedale San Filippo Neri di Roma dove era ricoverata dallo scorso lunedì. Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Emma Bonino Dimessa Dall8217ospedale