Emiliano parla del suo futuro | Non torno a fare il magistrato Se Decaro avrà bisogno di me ci sarò
Torna a parlare Michele Emiliano, governatore pugliese uscente, intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica 'Un giorno da Pecora'. "Non torno a fare il magistrato, anche per non mettere in imbarazzo tutti quanti, sarei una specie di orso al luna park - ha detto a proposito del suo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
“Emiliano e Anm inopportuni: garantire imparzialità magistratura”. Parla il pm antimafia Visone “Una decisione assolutamente inopportuna”. Così al Foglio Giuseppe Visone, pm antimafia di Napoli, commenta la richiesta avanzata da Michele Emiliano di rientra Vai su X
Emiliano: «Non torno a fare il magistrato, sarei come un orso al luna park. Io assessore? Se Decaro vuole, ci sono» - «Io tutta quest’ansia di ricominciare a lavorare non ce l’ho». Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it