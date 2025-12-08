Emergenza sicurezza | Stop agli autovelox ma la tolleranza sarà zero

Civitanova, la priorità è la sicurezza: "Stop ai controlli sulla velocità in attesa di regole certe, tolleranza zero su mancanza di assicurazione e revisione". Il comandante della polizia locale di Civitanova, Cristian Lupidi, interviene per fare chiarezza sui misuratori elettronici di velocità e annuncia le strategie di controllo del territorio. "L’obiettivo dell’amministrazione – spiega il comandante – è garantire una corretta informazione alla cittadinanza, smentendo interpretazioni fuorvianti e illustrando il nuovo corso basato sulla sicurezza attiva. In merito alla regolarità del censimento dei dispositivi, il Comando smentisce qualsiasi ipotesi di mancato adempimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emergenza sicurezza: "Stop agli autovelox, ma la tolleranza sarà zero"

