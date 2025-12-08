Emergenza attacco | anche Baldanzi non convince

Dopo la recente sconfitta contro il Cagliari, il reparto offensivo della Roma evidenzia ancora criticità. In particolare, anche Baldanzi non riesce a convincere, evidenziando le difficoltà offensive della squadra sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Un momento di riflessione per il club, che cerca soluzioni per migliorare la fase offensiva.

Dopo la sconfitta di campionato contro il Cagliari, nella Roma di Gian Piero Gasperini è ancora più chiaro il problema attaccanti. Nel match dell’Unipol Domus, l’allenatore piemontese si è inizialmente affidato a Tommaso Baldanzi. Nelle ultime uscite, l’attaccante classe 2003 è stato spesso impiegato nel ruolo di punta centrale; a causa dell’assenza per infortunio di Dovbyk e per continui problemi fisici di Ferguson e Dybala, la ricerca del gol è stata affidata a Baldanzi, nel ruolo atipico da falso nueve. Quasi un obbligo più che una scelta, dunque, come è stato dichiarato anche dalle parole del tecnico giallorosso nei minuti precedenti alla gara contro i sardi: “ Abbiamo messo i giocatori che stanno meglio in questo momento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it