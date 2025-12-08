Massimo Giletti è stato aggredito da un ex agente segreto durante un servizio su Emanuela Orlandi: chi è lo 007 e il suo ruolo nel caso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Emanuela Orlandi, chi è l'ex agente segreto che ha aggredito Massimo Giletti e per quale motivo