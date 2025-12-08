Elodie si ferma l’annuncio | Torno nel 2027

2anews.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elodie si prende una pausa. La cantante annuncia lo stop durante l’ultima tappa del suo tour nei palazzetti a Roma.  “Grazie veramente di cuore: è stato un tour bellissimo, mi avete dato tanto amore e vi ringrazio, spero che vi siate divertiti, io mi sono impegnata, ce la metto sempre tutta nonostante qualche errorino. Adesso . 🔗 Leggi su 2anews.it

