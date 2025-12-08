Elodie si ferma l' annuncio in lacrime all' ultimo concerto | Torno nel 2027

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'ultima tappa a Roma del suo tour la cantante ha annunciato che si prenderà un anno sabbatico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

elodie si ferma l annuncio in lacrime all ultimo concerto torno nel 2027

© Gazzetta.it - Elodie si ferma, l'annuncio in lacrime all'ultimo concerto: "Torno nel 2027"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

elodie ferma annuncio lacrimeDurante l'ultima tappa a Roma del suo tour la cantante ha annunciato che si prenderà un anno sabbatico - Elodie si ferma un anno, il nuovo tour soltanto nel 2027, l'annuncio in lacrime all'ultimo concerto. Da gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Elodie Ferma Annuncio Lacrime