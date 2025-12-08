Elodie si ferma in lacrime | l’annuncio che commuove il pubblico

Elodie ha salutato il suo pubblico nel modo più intenso possibile. Durante l’ultima data dello Elodie Show 2025 a Roma, la cantante è scoppiata in lacrime mentre comunicava una decisione che nessuno si aspettava: fermarsi per un intero anno. Ancora una volta si è mostrata fragile e fortissima allo stesso tempo, capace di un’autenticità che pochi artisti riescono a mantenere dopo anni di successo. Il tour è stato impegnativo e travolgente, fatto di esibizioni curate in ogni dettaglio, coreografie complesse e una presenza scenica che l’ha definitivamente consacrata come una delle nuove popstar italiane. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

