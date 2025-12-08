Elodie si ferma. Lo dice sul palco, con la voce incrinata dall’emozione, al termine dell’ultima data romana del suo “Elodie Show 2025”. Un annuncio improvviso, arrivato tra le lacrime e subito diventato virale sui social: la cantante ha comunicato al pubblico che, dopo questo tour, si prenderà una lunga pausa dai concerti. Il ritorno sui palchi è previsto solo nel 2027. Il momento è stato registrato dai fan e rilanciato su TikTok e Instagram, scatenando una valanga di reazioni e commenti sul futuro artistico dell’ex concorrente di Amici. Nel video si vede Elodie asciugarsi le lacrime, stringere il microfono e dire, con un filo di voce: “Mi fermerò per un po’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elodie scoppia in lacrime sul palco e annuncia: “Mi fermerò per un po’”