Elodie scoppia in lacrime sul palco e annuncia | Mi fermerò per un po’
Elodie si ferma. Lo dice sul palco, con la voce incrinata dall’emozione, al termine dell’ultima data romana del suo “Elodie Show 2025”. Un annuncio improvviso, arrivato tra le lacrime e subito diventato virale sui social: la cantante ha comunicato al pubblico che, dopo questo tour, si prenderà una lunga pausa dai concerti. Il ritorno sui palchi è previsto solo nel 2027. Il momento è stato registrato dai fan e rilanciato su TikTok e Instagram, scatenando una valanga di reazioni e commenti sul futuro artistico dell’ex concorrente di Amici. Nel video si vede Elodie asciugarsi le lacrime, stringere il microfono e dire, con un filo di voce: “Mi fermerò per un po’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
"Mi fermo". Elodie scoppia in lacrime sul palco. Poi l'improvviso annuncio che lascia il pubblico senza parole >> https://buff.ly/92wdPjQ - facebook.com Vai su Facebook
"Elodie PIAZZA" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Elodie in lacrime durante il concerto a Roma, l'annuncio che spiazza tutti: "Mi fermo" - Elodie, durante il concerto a Roma, a pochi minuti dalla fine è scoppiata in lacrime e ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti senza parole ... Da notizie.it