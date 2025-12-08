Elodie saluta il pubblico | Grazie di cuore ci rivediamo nel 2027

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un tour indimenticabile. Sabato 6 dicembre a Roma, durante l’ ultima tappa del suo tour nei palazzetti, Elodie ha salutato il suo pubblico con parole cariche di emozione: “ Grazie veramente di cuore: è stato un tour bellissimo, mi avete dato tanto amore e vi ringrazio “. La cantante ha aggiunto di aver dato il massimo in ogni esibizione, pur ammettendo qualche piccolo errore lungo il percorso, e ha espresso la speranza che anche i fan si siano divertiti quanto lei. Pausa e nuovi progetti. Dopo mesi di tour, Elodie farà ora una breve pausa dagli spettacoli, ma la sua creatività è già in fermento: “ Ho già tutto in testa, il nuovo show, il nuovo palco, perché mi fate venire voglia di lavorare, e tanto “. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

