Elodie in lacrime annuncia il ritorno nel 2027 cosa è successo alla cantante
annuncio di pausa dalla carriera musicale di elodie. La cantante italiana Elodie ha recentemente comunicato una decisione che ha sorpreso i suoi fan: si prenderà una pausa dalla musica fino al 2027. L’annuncio è stato fatto durante l’ultimo appuntamento del suo tour, in un momento di grande successo professionale, lasciando il pubblico senza parole. La sua richiesta di fermarsi, espressa con grande emozione, è stata subito condivisa sui social, generando un ampio dibattito sulla motivazione di questa scelta e sul suo futuro artistico. il momento clou dell’annuncio. Durante la conclusione del concerto romano, l’artista ha ringraziato calorosamente gli spettatori, ma ha anche lasciato una chiara indicazione: « Mi fermerò per un po’, ci rivediamo nel 2027 ». 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Tra le lacrime, Elodie ha introdotto con queste parole l'ultimo brano nell'ultima tappa del suo tour nei palazzetti
#Elodie si ferma. La cantante ha annunciato, tra le lacrime, che si prenderà una pausa. "Torno nel 2027", ha detto al pubblico dell'ultima tappa del tour a Roma, rassicurando poi i fan: "Non vedo l'ora di tornare da voi"
Elodie in lacrime annuncia lo stop ai concerti: "Mi fermo, torno nel 2027". Le ragioni della scelta - La cantante ex Amici si è commossa durante l'ultima data del suo tour nei palazzetti.