Elodie come faremo? | un anno di pausa travolta dagli insulti
"Grazie veramente di cuore: è stato un tour bellissimo, mi avete dato tanto amore e vi ringrazio, spero che vi siate divertiti, io mi sono impegnata, ce la metto sempre tutta nonostante qualche errorino. Adesso mi fermo per un po', ma ho già tutto in testa, il nuovo show, il nuovo palco, perché mi fate venire voglia di lavorare, e tanto. Non vedo l'ora di tornare da voi. Posso già dirvi che torno nel 2027": Elodie lo ha annunciato ai fan dal palco del suo ultimo concerto a Roma sabato 6 dicembre. L'artista ha fatto sapere che si fermerà per un po' senza spiegare i motivi della pausa: dalle sue parole emergerebbe però il bisogno di ricaricare le energie e dedicare più tempo alla vita personale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
