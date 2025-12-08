Elmas perdona Spalletti | le parole dopo Napoli- Juve commuovono tutti

Eljif Elmas ha rilasciato un’intervista a Radio CRC al termine della partita vinta dal Napoli contro la Juventus. Il macedone ha parlato con gioia del successo nel match, ma ha anche detto qualcosa su Luciano Spalletti, grande e discusso ex della gara. Per l’allenatore dello storico terzo Scudetto azzurro, però, il giocatore del Napoli ha voluto spendere solo belle parole. Elmas da brividi su Spalletti. Elmas ha raccontato così il suo incontro con lSpalletti da avversario: “Finora non l’ho visto perché abbiamo vinto. Penso che, se ci vediamo ora, non lo so! Però gli voglio bene. Oggi ha perso, però rimane per me sempre un allenatore speciale ”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

