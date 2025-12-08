È possibile che il parlamento approvi una legge sull’antisemitismo con i voti della maggioranza, delle sigle moderate della sinistra e dei riformisti del Pd, come Graziano Delrio, Simona Malpezzi e Filippo Sensi? È credibile, insomma, che su un tema così importante si raggiunga un’intesa che tagli fuori Elly Schlein e la dirigenza del suo partito, insieme ad Avs e ai Cinque Stelle? Per il Pd sarebbe un terremoto, per il campo largo un punto di non ritorno. La risposta è che l’intesa, nei fatti, c’è già. È scritta nei disegni di legge presentati in Senato. Il problema è tutto della segretaria del Pd, determinata a farla saltare, perché ne va della connotazione pro-Pal del suo partito, e anche dell’idea che ha della propria leadership. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elly Schlein, il piano bipartisan in Parlamento per stanarla