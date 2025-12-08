Elly Schlein il piano bipartisan in Parlamento per stanarla
È possibile che il parlamento approvi una legge sull’antisemitismo con i voti della maggioranza, delle sigle moderate della sinistra e dei riformisti del Pd, come Graziano Delrio, Simona Malpezzi e Filippo Sensi? È credibile, insomma, che su un tema così importante si raggiunga un’intesa che tagli fuori Elly Schlein e la dirigenza del suo partito, insieme ad Avs e ai Cinque Stelle? Per il Pd sarebbe un terremoto, per il campo largo un punto di non ritorno. La risposta è che l’intesa, nei fatti, c’è già. È scritta nei disegni di legge presentati in Senato. Il problema è tutto della segretaria del Pd, determinata a farla saltare, perché ne va della connotazione pro-Pal del suo partito, e anche dell’idea che ha della propria leadership. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Il confronto tra Giorgia Meloni, Elly Schlein e Giuseppe Conte è avvenuto… Un documento esclusivo di @alessiomarzilli Rivedi il video completo sul sito di La7 al link in bio #propagandalive - facebook.com Vai su Facebook
Elly Schlein parla di “pericolo per la democrazia” a proposito del “Premierato”. Quando l’elezione diretta conviene alla sinistra, allora è democrazia. Quando si propone di applicarla anche al governo nazionale, improvvisamente diventa un rischio. Vai su X
La mossa segreta di Elly Schlein che potrebbe cambiare il PD: la scissione non è mai stata tanto vicina - In quella data, infatti, è stata convocata l’Assemblea Nazionale del partito e all’ordine del giorno ci sarà – a meno ... Secondo tag24.it