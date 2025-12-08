Elicottero caduto a Lanzada | il pilota Maurizio Folini è indagato dalla Procura di Sondrio

Lanzada (Sondrio) – Disastro aviatorio, omicidio colposo e lesioni. Sono le ipotesi di reato su cui indagano i magistrati della Procura di Sondrio per l’incidente aereo di giovedì a Lanzada, in Valmalenco. Il disastro è quello dell’elicottero precipitato, un Aerospatiale AS 350 Écureuil, velivolo leggero ritenuto estremamente affidabile, immatricolato in Austria. Elicottero precipita in Valmalenco, le immagini dal drone L’omicidio colposo è quello di Thomas Diaz Ledesma, l ’operaio colombiano di 29 anni di Valmadrera morto nello schianto dell’apparecchio contro un versante dove stava bonificando una frana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elicottero caduto a Lanzada: il pilota Maurizio Folini è indagato dalla Procura di Sondrio

