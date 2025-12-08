Elezioni provinciali 2026 il centrosinistra si muove | ecco i primi nomi

Alle prossime elezioni provinciali di Salerno del 2026, il centrosinistra si prepara con almeno tre formazioni: Partito Democratico, A Testa Alta e Avanti–Psi. Questi gruppi stanno delineando le rispettive candidature e strategie per affrontare la competizione elettorale, segnando un importante momento di consolidamento politico in vista delle consultazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Saranno almeno tre le liste del centrosinistra in campo alle prossime elezioni provinciali di Salerno: Partito Democratico, A Testa Alta e Avanti–Psi. Nel Partito Democratico l’obiettivo è confermare la squadra uscente che ha affiancato il presidente Vincenzo Napoli durante l’ultimo mandato. In pole c’è l’attuale vicepresidente Giovanni Guzzo, primo dei non eletti alle regionali del 23 e 24 novembre, insieme ai consiglieri provinciali Francesco Morra e Martino D’Onofrio. Verso la ricandidatura anche il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, mentre resta ancora da definire il nome che sarà espresso dal Comune di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni provinciali 2026, il centrosinistra si muove: ecco i primi nomi

News recenti che potrebbero piacerti

Elezioni provinciali, finito il controllo delle candidature. Sarà duello tra Gianluigi Giannetti e Roberto Valettini - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni 2026, il Centrosinistra fa fronte comune: “Visione alternativa a De Luca e Cdx" - Le forze politiche progressiste, riformiste e di sinistra, che si definiscono alternative al “sistema De Luca” e al centrodestra, si sono riunite ieri sera a Messina per avviare una interlocuzione a l ... Si legge su sikilynews.it