Eiichiro oda di one piece disegna jack sparrow in stile manga per tokyo comic con

Il mondo delle produzioni ispirate ai pirati continua a catturare l’attenzione del pubblico e degli appassionati di cultura pop. Recentemente, un evento particolare svoltosi alla Tokyo Comic Con 2025 ha messo in evidenza un’affinità tra due celebri franchise: One Piece e Pirates of the Caribbean. La presenza di Johnny Depp, protagonista di quest’ultima saga, si è distinta anche per un omaggio artistico che ha unito simbolicamente le due serie, sottolineando il loro ruolo di icone nell’universo marinario e piratesco. una sorpresa dedicata a johnny depp al tokyo comic con 2025. il dono ispirato a one piece per l’attore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Eiichiro oda di one piece disegna jack sparrow in stile manga per tokyo comic con

